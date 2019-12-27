Веселые стоп-кадры, сделанных именно в тот самый момент

В прошлом, становясь случайными свидетелями забавных ситуаций, мы сожалели о том, что не можем поделиться увиденным со своими друзьями. А сейчас практически каждый имеет возможность сделать снимок с помощью смартфона/телефона, ведь он всегда под рукой.