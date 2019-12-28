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Одиночество - это смешно: курьезные снимки об одиночестве
Как бы то ни было, сегодня мы не собираемся грустить, а даже напротив — чудно похихикать! Ещё никогда одиночество не было таким смешным, ведь далее вас ждут 25 фотографий и мемов, которые поймут только одинокие люди и те, кто в теме.
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