С хорошим настроением можно горы свернуть: прикольные демотиваторы Большая коллекция демотиваторов, которые вызовут улыбку. В этом выпуске: про попытки сделать запасы алкоголя на НГ, про неистребимое желание переехать, про кормление лебедей и многое другое!