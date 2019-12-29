Не везет, так не везет: неудачный день в картинках

Не каждый день нам улыбается везением или просто нейтральными событиями — бывают дни, когда в кулак нужно взять всю свою волю, уверенность в лучшее и умение преодолевать неприятности. Надеемся, все эти люди, встретившие на своём жизненном пути такие ситуации, достойно справились с возникшими трудностями. Ну а для всех нас это — лишний повод порадоваться дню, который пусть даже дождливый, пасмурный или холодный, но проходит без каких-либо эксцессов!