Когда в метро происходят странные вещи: смешные фото модников и модниц

Поездка в метро всегда чревата встречей с самыми необычными персонажами и странными пассажирами. Это времяпрепровождение никогда не бывает скучным хотя бы потому, что взгляду всегда есть за что зацепиться.