Вы будете смеяться: примеры жесткой мотивации от гуру убеждения

Если у вас опускаются руки, нет больше сил ходить в универ, на работу, убираться дома целыми днями, то этот пост для вас! Представляем вашему вниманию несколько примеров жесткой мотивации от тех, кто умеет убеждать!