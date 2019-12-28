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Сначала испугался, затем знатно посмеялся: забавные картиночки
Если в эти предпраздничные дни вам не хватает самую малость адреналина, то эта коллекция фотографий вполне может восполнить недостающее количество острых ощущений. Иногда на плёнку фотокамеры попадаются моменты, которые просто идеально подходят для фильмов ужасов!
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