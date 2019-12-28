Снега нет, но Вы держитесь: картинки из серии "злободневушка"

Уже заканчивается первый месяц зимы, а в Украине все нет и нет снега. Но мы не унываем и верим, что Новый год нам его принесет. Как только землю укроет белое покрывало, черпайте эти крутые идеи — и вперед, на улицу. Удивлять и радовать прохожих своим зимним творчеством.