Что здесь происходит? Курьезные ситуации, которые смешат

Попробуйте ответить, зачем на крыше трамвайной остановки стоит велосипед, как мальчик на кровати оказался посреди дороги и почему некоторые болельщики ходят на матчи в компании крабов?..