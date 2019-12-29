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Воскресенье, 29.12.2019
Какие милашки: фото самоедских собак, которые заставят вас улыбнуться
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Какие милашки: фото самоедских собак, которые заставят вас улыбнуться

Пухлые, пушистые, белоснежные собаки, которые станут отличным компаньоном, это конечно самоеды. Приветливые, с игривым характером, они редко бывают агрессивными и настолько дружелюбны, что заработали прозвище "смайлик". Но и они порой вытворяют такие вещи, после которых их хозяева хватаются за голову. Но в остальном они просто милашки, и сейчас мы вам это докажем.
lapyhvost.umoritelno.com
Фото: lapyhvost.umoritelno.comМилые
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Собаки, Животные, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Смешные собаки, Самоеды.
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