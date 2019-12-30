Беспощадное искусство Средневековья: вы упадете со смеху Средневековые рукописи были своеобразными имиджбордами своего времени, полными убийственных иллюстраций (в прямом смысле). Однако по какой-то странной причине многие изображённые на них люди выглядели так, будто жизнь им надоела до чёртиков, и их убийцы оказали им большую услугу, совершив своё деяние.