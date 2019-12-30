Все это очень смешно: забавные снимки из семейных архивов

Мы любим делиться в социальных сетях красивыми фотографиями: вот я, вот мои идеальные послушные дети, вот мой красивый завтрак. Но есть место, которое скрывает тёмную сторону личности каждого. И это семейный альбом. Чего там только нет! От просто неудачных кадров до каких-то вещей, которые абсолютно не поддаются пониманию. Но можно отметить одно: всё это очень смешно!