Престарелые модники, которые плевать хотели на мнение окружающих Расхожая фраза "тебе столько лет на сколько ты себя чувствуешь" вполне применима к этим персонажам. По-моему, они все еще в подростковом возрасте и расставаться с ним не собираются. Наверное, окружающим их людям тоже с ними весело, хотя некоторые ходят по тонкому лезвию маразма.