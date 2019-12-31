Когда тебе все позволено: забавные приколы с котами

Глядя на эти фотографии понимаешь, что иначе кошки себя и не воспринимают - богини: делают, что хотят, когда хотят и с кем хотят. А мы, владельцы, просто думаем, что мы - владельцы, а никто не угадал, кто кем владеет. Пойдите и проверьте, есть ли корм для вашего любимого тирана, а то он будет очень недоволен.