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"Пс-с-с, парень, немного новогоднего настроения не желаешь?": праздничные курьезы для тех, кто вдруг заскучал
Чтобы праздник прошел на ура, нужно как следует попотеть, надо: купить всем подарки, отстоять в очередях за продуктами, продумать и приготовить блюда для праздничного стола, елку нарядить и еще много других дел. А также нельзя забывать о новогоднем настроении. Предлагаем зарядится праздничной атмосферой в нашей подборке.
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