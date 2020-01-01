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Когда собака эрудированней тебя: забавные читающие четырехлапые
Не каждый владелец собаки знает о всех привычках своего питомца, а они иногда могут удивить. Просто многие собаки предпочитают читать, когда хозяев нет дома, поэтому не все люди имеют возможность запечатлеть своих питомцев за книгой. Но некоторым повезло больше…
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