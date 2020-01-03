Папы могут все, особенно хорошо развлечься: смешные фото с отпуска

Есть еще порох в пороховницах у этих джентельменов, которые так безбашенно отрываются в отпуске и с удовольствием делятся своими фото в Инстаграме. А вы думали, что только молодежь умеет отдыхать? Хотя, наверное, у таких отцов дети тоже не обделены чувством юмора.