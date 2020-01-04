Прикольные животные, глядя на которых улыбка не сойдет с вашего лица

Одними из тех, кто всегда и стопроцентно может поднять настроение, являются наши домашние животные. Только они вызывают улыбку и дарят позитив в общении при первой же встрече. А ещё иногда и дикие животные, попадая в объектив фотокамеры, способны рассмешить.