Нотка позитива: смешные демотиваторы для отличного настроения

Коллекция демотиваторов, которая вызовет улыбку и поддержит ваше праздничное настроение! В этом выпуске: про ёлку 1-го января, про кошку, потерявшую доверие, про самораспаковывающийся подарок, про новогодних супергероев, про отношения на расстоянии и ещё много-много других приколов!