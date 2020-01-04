|
|
И как такое в голову приходит: смешные объявления и вывески
Довольно часто содержание отечественных объявлений и вывесок вызывает приступы неконтролируемого смеха. И как такое только в голову приходит. Вот и мы собрали несколько уморительных объявлений с абсурдным и загадочным содержанием.
Интересно, чем думали "творцы" этих шедевров?
Лучшие демотиваторы для хорошего настроения
Прикольные животные, глядя на которых улыбка не сойдет с вашего лица
Самые уморительные объявления и надписи
Как по нотам: удивительные реалистичные рисунки Урсулы Даути (Фото)
Нотка позитива: смешные демотиваторы для отличного настроения
Папы могут все, особенно хорошо развлечься: смешные фото с отпуска
Новогодние подарки делают наших детей немного счастливее: забавные картинки
Афиша интересных событий в Украине на 4-5 января
Смешные коты и кошки, которые не оставят вас равнодушными
Забавные фотографии о всяком, которые сделают ваш день немного веселее
Смешные новогодние демотиваторы для отличного настроения
Не те кролики нынче: забавные средневековые иллюстрации об ушастых проказниках
Умилить, развеселить и захватить человечество: забавные котейки, покорившие сеть
Когда собака эрудированней тебя: забавные читающие четырехлапые
Ну как можно не побаловать: домашние любимцы, которые так и сверлят голодным взглядом
Веселые демотиваторы для отличного настроения
"Пс-с-с, парень, немного новогоднего настроения не желаешь?": праздничные курьезы для тех, кто вдруг заскучал
Веселые семейные фотографии, где каждый узнает себя
Подборка позитивных фотографий, которые поднимут вам настроение и настроят на нужный лад
Смешные и постыдные случаи, которые случайно попали в объектив фотокамеры
Ирландия - это отдельная тема: нескучные будни жителей
Когда тебе все позволено: забавные приколы с котами
Курьезные кулинарные шедевры от неудачных поваров
Это не фотошоп: смешные и удачные стоп-кадры