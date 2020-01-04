И как такое в голову приходит: смешные объявления и вывески

Довольно часто содержание отечественных объявлений и вывесок вызывает приступы неконтролируемого смеха. И как такое только в голову приходит. Вот и мы собрали несколько уморительных объявлений с абсурдным и загадочным содержанием.