В таких забавных ситуациях хочется похлопать тем, у кого есть логика

Хотя иногда кажется, что в отдельных случаях она ещё более относительная вещь, чем вся теория относительности в целом. Гладя на шедевры их этой подборки, сомнений практически не останется: логика — это просто вещь!