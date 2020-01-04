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Суббота, 04.01.2020
В таких забавных ситуациях хочется похлопать тем, у кого есть логика
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В таких забавных ситуациях хочется похлопать тем, у кого есть логика

Хотя иногда кажется, что в отдельных случаях она ещё более относительная вещь, чем вся теория относительности в целом. Гладя на шедевры их этой подборки, сомнений практически не останется: логика — это просто вещь!
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
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