Курьезный мастер-класс "Как испортить фото" от наших четвероногих друзей В недалеком прошлом, когда люди фотографировались на память, а не на аватарки, и каждый кадр был на счету, случайно попавшие в объектив зверюшки вызывали возмущение, а не умиление. Теперь же такие "испорченные" снимки собирают сотни лайков и совсем не жалко, если золотистый ретривер перетянет все внимание на себя, а кошка затмит своей красотой бриллиантовое кольцо.