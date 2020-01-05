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Воскресенье, 05.01.2020
Курьезный мастер-класс "Как испортить фото" от наших четвероногих друзей
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Курьезный мастер-класс "Как испортить фото" от наших четвероногих друзей

В недалеком прошлом, когда люди фотографировались на память, а не на аватарки, и каждый кадр был на счету, случайно попавшие в объектив зверюшки вызывали возмущение, а не умиление. Теперь же такие "испорченные" снимки собирают сотни лайков и совсем не жалко, если золотистый ретривер перетянет все внимание на себя, а кошка затмит своей красотой бриллиантовое кольцо.
lapyhvost.umoritelno.com
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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