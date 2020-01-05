Когда погодные условия слегка капризничают: а вы точно хотите, чтобы выпал снег?

Как говорится, у природы нет плохой погоды. Однако, аномально теплая зима в этом году отнюдь не способствует философскому настроению. Тем не менее, в других уголках планеты погода выдает такое, что не позавидуешь.