Мимими: собачки, которые ну очень устали

Все любят собачек. Все любят поспать. А уж спящих собачек мир просто обожает! Щенки, как и человеческие детеныши, должны много спать. Они также способны на 18-часовой сон в день — как некоторые малыши. Но, в отличие от людей, собаки могут спать примерно везде и всегда. Давайте смотреть — мимими зашкаливает!