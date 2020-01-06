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Понедельник, 06.01.2020
Золотая подборка приколов, мемов и шуток про обычную смертную жизнь
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Золотая подборка приколов, мемов и шуток про обычную смертную жизнь

В этом выпуске: сын программиста и шоколадка; на каких языках я свободно разговариваю; новогодние наборы против жирной пищи; немного о восстании машин; как связан коньяк и здоровый образ жизни; поздравление с новым годом от автобусного парка; много котиков и других разнообразных приколов.
kurioz.temaretik.com
Фото: kurioz.temaretik.com
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