Милые и забавные детеныши выдр

Если вы хотя бы раз видели спящих выдр, то знаете, какое это трогательное зрелище: во время сна они держатся за руки, чтобы их не унесло течением друг от друга, а мамы вообще держат своих детёнышей на животе, выступая для них в качестве плота. Детёныши животных ─ сами по себе очаровательное зрелище, а маленькие, прелестные детёныши выдр ─ это смесь пушистости и мимишности в десятой степени. Взгляните!