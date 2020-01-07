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Вторник, 07.01.2020
Когда уйма времени и ты не знаешь чем себя занять: курьезная подборка
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Когда уйма времени и ты не знаешь чем себя занять: курьезная подборка

Сериалы больше не радуют, погода на улице «нелетная», все друзья заняты своими делами… Именно в такие моменты человеческий мозг «включает» свою творческую сторону, в результате чего на свет появляются вот такие удивительные вещи.
kurioz.temaretik.com
Фото: kurioz.temaretik.com
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