Это что то новое: веганы-охотники хвастаются своей добычей

Даже в этом случае можно подарить себе незабываемый прилив адреналина, выкапывая картофель и при этом стараясь не разрубить его лопатой напополам. Вот где азарт! Вот где острые ощущения!