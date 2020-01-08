Все кошачьи из одного теста слеплены: большие котики тоже любят коробки

Всем известная любовь домашних котов к коробкам, оказывается, распространяется и на их диких собратьев. Мы собрали умилительные доказательства этого. Кошачьи, вы неисправимы!