Искра, буря, безумие: эти музыканты знают толк в "крутых" обложках Не хочется ранить ничьи чувства — вдруг среди этих альбомов есть ваш любимый? Речь не о музыке, а исключительно об оформлении обложек. Кажется, раньше с этим особенно не заморачивались, поэтому мы сейчас имеем уникальную возможность рассматривать вот такие шедевры!