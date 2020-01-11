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Суббота, 11.01.2020
Искра, буря, безумие: эти музыканты знают толк в "крутых" обложках
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Искра, буря, безумие: эти музыканты знают толк в "крутых" обложках

Не хочется ранить ничьи чувства — вдруг среди этих альбомов есть ваш любимый? Речь не о музыке, а исключительно об оформлении обложек. Кажется, раньше с этим особенно не заморачивались, поэтому мы сейчас имеем уникальную возможность рассматривать вот такие шедевры!
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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