Неудачные фото четвероногих животных, которые не должны были попасть в сеть

И животные в этом плане не исключение, они тоже любят когда их снимают. Вот только у них есть одна проблема они не умеют отличать удачные кадры от не очень удачных. Иначе они бы очень расстроились, что эти снимки попали в интернет. А так все довольны, животные считают, что они само совершенство, а мы с удовольствием посмеемся с этих странных кадров.