Очередные "перлы" и несуразные вещи, в которых напрочь отсутствует логика

Возможно, они даже не слышали о таком понятии. И все бы ничего, если бы результат труда этих людей не был виден всем окружающим. Иногда, глядя на него, совсем непонятно, как они до этого додумались и действительно ли им все кажется нормальным. Можете убедиться в этом сами.