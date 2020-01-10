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Пятница, 10.01.2020
Очередные "перлы" и несуразные вещи, в которых напрочь отсутствует логика
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Очередные "перлы" и несуразные вещи, в которых напрочь отсутствует логика

Возможно, они даже не слышали о таком понятии. И все бы ничего, если бы результат труда этих людей не был виден всем окружающим. Иногда, глядя на него, совсем непонятно, как они до этого додумались и действительно ли им все кажется нормальным. Можете убедиться в этом сами.
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
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