Бывают же неудачные дни: курьезные картинки Однажды встаёшь с утра не с той ноги, и весь день происходят какие-то неприятности, способные довести до настоящего нервного срыва. Знайте: это госпожа Удача проверяет вас на выдержку Поэтому никогда не поддавайтесь тому, что идёт не по плану, и твёрдо верьте в то, что с вами ничего неприятного случиться не может!