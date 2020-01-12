Подвыпившие не фотомодели: смешные фото Как же забавно смотрятся на фото эти пьяные люди, которые от души веселятся или уже повеселились. Но будем снисходительны, с кем не бывает? На Украине так говорят: "Людина якщо не п'є - вона або хвора, або падлюка". Перевод не требуется - итак понятно, значит на фотографиях "здоровые и порядочные люди" - рады за них.