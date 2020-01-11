Ирония и сарказм в подарок: юморные демотиваторы Как всегда, смешные и прикольные демотиваторы, которые вызовут улыбку и поднимут настроение на весь день! В этом выпуске: про школу с творческим уклоном, про свиток задумчивости, про правильную подвеску в машину, про смекалочку, честно про учёбу и работу, познавательно про то, как правильно кормить крокодила, откровенно про скидки и многое другое!