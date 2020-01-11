"Мама, я старался как мог": забавные снимки из серии "Почти получилось"

Возможно, они старались. А может, кто-то из них подумал, что и так сойдёт и никто не заметит. Но пытливый и внимательный взгляд Интернет-пользователей ничего не пропустит…