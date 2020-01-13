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Курьезные фото, сделанные в нужное время и в нужном месте
Представляем вашему вниманию забавную коллекцию случайно-удачных фотографий, запечатлевших самые необычные и смешные моменты из жизни людей и животных.
Обман зрения в картинках или "А что вы видите на этих необычных фото?"
"Горячие" парни на обложках пластинок: а ведь они думали, что это успех
Когда не теряешь позитив по жизни: настроение и юмор в одной подборке
Сплошные рабочие курьезы и казусы
Удивительная дружба немецкой овчарки Нова и хорька Пакко (Фото)
"Технические" шедевры мастеров с народа
Подвыпившие не фотомодели: смешные фото
Когда думаешь, что ты один на миллион: самые дерзкие и уморительные косплеи
Добрые и забавные комиксы, высветляющие всю суть нашей повседневности
Забавные случаи неудачных онлайн-покупок
"Мама, я старался как мог": забавные снимки из серии "Почти получилось"
"Вкуснятина": кулинарные ляпы, от которых не застрахован никто
Без фильтров и фотошопа: фотографии из прошлого
"Люди из троллейбусов": веселые чудаки и чудачки
Ирония и сарказм в подарок: юморные демотиваторы
День не задался? Бывает и по хуже: курьезный картинки
Искра, буря, безумие: эти музыканты знают толк в "крутых" обложках
Бывают же неудачные дни: курьезные картинки
Когда страх неведом: смельчаки, которые точно не бояться высоты
Реально крутые татуировки, которыми хочется обрисовать все тело (Фото)
Когда начинаешь боятся парикмахера: смешные прически
Прикольные пироги, украшенные в стиле поп-культуры
Обхохочешься: прикольные животные, которые поднимут ваше настроение
Очередные "перлы" и несуразные вещи, в которых напрочь отсутствует логика
Как Атлетико выбил Барселону в Суперкубке Испании (Фото)