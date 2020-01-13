Верх креатива: мимо таких объявлений точно не пройдешь Иногда чтобы привлечь покупателей недостаточно яркой упаковки или объявления о щедрой скидке. Каждый день люди видят так много магазинов и товаров, что попросту могут не обратить на них внимание. Отсюда и появились более изощренные, а местами странные и смешные маркетинговые уловки, с частью из которых мы хотим познакомить вас дальше.