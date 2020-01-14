Скачать
Вторник, 14.01.2020
И зачем им каблуки: снимки, которые ярко описывают жизнь высоких девушек
1 / 16

И зачем им каблуки: снимки, которые ярко описывают жизнь высоких девушек

Пока одни девушки мечтают стать хоть чуточку выше и днями напролет ходят на огромных каблуках, другие неловко сутулятся, идя под руку с очередным кавалером среднестатистического роста. Вы на самом деле думаете, что "модельный" рост — это так здорово? Тогда послушайте, что об этом думают сами высокие девушки. Вернее, посмотрите, с какими шутками, вопросами и намеками им приходится сталкиваться практически каждый день.
Фото: kurioz.temaretik.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
00:12 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь