И зачем им каблуки: снимки, которые ярко описывают жизнь высоких девушек

Пока одни девушки мечтают стать хоть чуточку выше и днями напролет ходят на огромных каблуках, другие неловко сутулятся, идя под руку с очередным кавалером среднестатистического роста. Вы на самом деле думаете, что "модельный" рост — это так здорово? Тогда послушайте, что об этом думают сами высокие девушки. Вернее, посмотрите, с какими шутками, вопросами и намеками им приходится сталкиваться практически каждый день.