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Ну и что? Личности, которым плевать на "все" и "вся"
Вокруг нас множество чудаков. Как показывает практика, самые "отчаянные" из них – это люди действительно "сильные" и "независимые", которым абсолютно все равно, что о них подумают окружающие.
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