Чудеса машинного перевода: иностранные вывески, над которыми нам остается только посмеяться

Сложности перевода порой могут кардинально исказить смысл сказанного, а если это еще и фразы на русском языке, «заботливо» переведенные для туристов выходцами из азиатских стран, то тут уж невозможно сдержать смех.