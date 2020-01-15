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Среда, 15.01.2020
Чудеса машинного перевода: иностранные вывески, над которыми нам остается только посмеяться
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Чудеса машинного перевода: иностранные вывески, над которыми нам остается только посмеяться

Сложности перевода порой могут кардинально исказить смысл сказанного, а если это еще и фразы на русском языке, «заботливо» переведенные для туристов выходцами из азиатских стран, то тут уж невозможно сдержать смех.
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
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