урьезные надписи на асфальте, которые поднимут вам настроение

Казалось, что с появлением месседжей, человеческое общение перешло на уровень бездушных коротких фраз и смайликов. Ан, нет! Есть еще истинные романтики, которые предпочитают передавать послания так, чтобы быть уверенным в том, что если адресат не прочтет, то ему его перескажут и не один раз. Может быть, кто-то захочет и к голубиной почте вернуться?