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Пятница, 17.01.2020
урьезные надписи на асфальте, которые поднимут вам настроение
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урьезные надписи на асфальте, которые поднимут вам настроение

Казалось, что с появлением месседжей, человеческое общение перешло на уровень бездушных коротких фраз и смайликов. Ан, нет! Есть еще истинные романтики, которые предпочитают передавать послания так, чтобы быть уверенным в том, что если адресат не прочтет, то ему его перескажут и не один раз. Может быть, кто-то захочет и к голубиной почте вернуться?
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Хорошее настроение, Приколы, Надписи на асфальте.
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