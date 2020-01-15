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И не такое увидишь: странные персонажи в троллейбусах
Новая порция фотографий, сделанных пассажирами троллейбусов во время поездки по своим делам. Оказывается, в этом виде общественного транспорта тоже происходит немало странного и необычного.
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