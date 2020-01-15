Мойки высокого давления: удовлетворяющие примеры идеальной чистоты

Наводить чистоту ─ это классно! Нет ничего приятнее, чем отмыть от грязи то, что давно и долго этого требовало ─ и чем грязнее была вещь, тем впечатляюще результат. В этой коллекции вы увидите сравнительные фотографии, сделанные до и после того, как были очищены, отмыты, избавлены от грязи самые разные вещи, объекты и сооружения.