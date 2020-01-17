Чем бы дитя ни тешилось: детские шалости, которые поднимут вам настроение

Эти мини-версии людей, кажется, никогда не устают! У них хватит энергии на всё, что они задумали сделать, испытать и попробовать. И хорошо бы в это время они были под присмотром родителей, иначе это может быть чревато генеральной уборкой и покупкой новой мебели.