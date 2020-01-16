|
|
Кроксы в виде головного убора для животных: получилось очень смешно
Чего только не терпят бедные домашние животные от своих хозяев, особенно не повезло тем, чьи владельцы любят наряжать своих любимцев. Вот в этот раз эти "дизайнеры" решили надеть на головы котов и собак кроксы. Получилось очень забавно, не будем говорить кого напоминают эти питомцы, но вот кроксы уж очень на папскую тиару похожи.
Грусть, тоска, печаль, комбинезончик: милые питомцы в костюмчиках
Смешные картинки для тех, кто заскучал
Любовь с первого взгляда: пейзажи, которые подарят вам наслаждение (Фото)
Когда действительно скучно: смешные приколы на работе
Девушки перезанимались в спортзале и стали похожи на мужчин (Фото)
Некоторые животные фотогеничные людей: юморные снимки
И не такое увидишь: странные персонажи в троллейбусах
Прикольные демотиваторы для отличного настроения
Что здесь происходит? Необычные и странные курьезы
От обычных часов до популярных закусок: удивительные скульптуры из картона
Мойки высокого давления: удовлетворяющие примеры идеальной чистоты
Гандбольное Евро: лучшие моменты матча Украина - Чехия (Фото)
Аварии, верблюды и песок: яркие моменты ралли Дакар 2020 (Фото)
Чудеса машинного перевода: иностранные вывески, над которыми нам остается только посмеяться
Стареть красиво возможно: женщины-знаменитости, которым возраст к лицу(Фото)
Случайные фотографии, которые забавно получились
Сказочное преображение от талантливого визажиста (Фото)
Улыбка на всю ночь: когда дуракам закон не писан
Пример для подражания: эти люди скинули лишний вес (Фото)
Смех да и только: забавные и странные селфи из соцсетей
Дети, которые понятия не имеют о том, какие они смешные
Колоритные посетители магазинов, глядя на которые вы точно улыбнетесь
"Милашные" игрушки, которые не стоит покупать детям
Настоящий трэш и безудержное веселье в одной уморительной подборке
Нелепость и абсурдность этих фото просто поражают