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Пятница, 17.01.2020
Если вы вели дневник в детстве, то такие ситуации вам точно знакомы
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Если вы вели дневник в детстве, то такие ситуации вам точно знакомы

Вы вели в детстве дневник? Записывали в него самые сокровенные желания и мысли? И, конечно же, очень хорошо его прятали, чтобы ни боже мой, никто их не прочитал. Ну, а теперь пришло время, когда повзрослевшие любители тайн начинают ими делиться. И выясняется, что самым важным для многих в детском возрасте был их ... кот! А для вас? Поищите свою заветную тетрадь, может вы тоже из племени кошатников?
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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23:31 Чт, 16 Январь 2020 Телеграф
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