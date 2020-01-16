Если вы вели дневник в детстве, то такие ситуации вам точно знакомы

Вы вели в детстве дневник? Записывали в него самые сокровенные желания и мысли? И, конечно же, очень хорошо его прятали, чтобы ни боже мой, никто их не прочитал. Ну, а теперь пришло время, когда повзрослевшие любители тайн начинают ими делиться. И выясняется, что самым важным для многих в детском возрасте был их ... кот! А для вас? Поищите свою заветную тетрадь, может вы тоже из племени кошатников?