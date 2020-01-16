"Та зачем нам тот мастер?!" Дизайнерские и строительные фейлы

Так называемые мастера своего дела не перестают удивлять степенью своего непрофессионализма и пофигизма, оставляя своих клиентов в недоумении и необходимости обратиться за помощью настоящих профессионалов.