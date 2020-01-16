А вы их видите? Забавные рожицы, которые мерещатся везде и всюду

Как часто, оглядываясь по сторонам, вы замечаете вокруг забавные лица? Некоторые люди просто не могут не увидеть на фасаде дома глаза и улыбку, а в плитке шоколада удивлённую рожицу. А вы их видите?