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А вы их видите? Забавные рожицы, которые мерещатся везде и всюду
Как часто, оглядываясь по сторонам, вы замечаете вокруг забавные лица? Некоторые люди просто не могут не увидеть на фасаде дома глаза и улыбку, а в плитке шоколада удивлённую рожицу. А вы их видите?
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