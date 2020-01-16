Кошки, которые потихоньку захватывают наш мир: наглые пушистики

Подобную картину, как на этих фотографиях, можно нередко увидеть в доме, где живёт кошка, и любой владелец пушистиков это подтвердит. Кто-то может подумать, что это они тренируются перед захватом мира, выявляя слабые стороны человека, а кто-то посчитает, что таким образом они действительно делают дом уютным …после того, как за ними всё уберёшь.